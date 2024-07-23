DSİ'nin bakım yapmaması oyun parkını sular altında bıraktı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:35

Güncelleme: 23.07.2024 - 11:35

Denizli'nin Çivril ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarındaki kaçaklar nedeniyle bir mera sular altında kaldı. Merada yer alan çocuk oyun parkı da kullanılamaz hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde ise ilçedeki çiftçiler traktörleriyle ilçe merkezinde su eylemi yapmıştı. Sezon öncesinde bakımları yapılmayan kanallar nedeniyle sulama sezonunda ciddi su kaybı yaşandığını ifade eden üreticiler birçok çiftçinin ciddi sulama sorunu yaşadığını kaydetti. Kurak ve sıcaklıkların yükselmesiyle su kaynaklarında da düşüş yaşandığını ifade eden üreticiler merayı basan suyun kullanım alanı olan tarlalarında kullanmak istediklerini dile getirdi.

Son yıllarda kanallardaki bakımların ihmal edildiğini ifade eden İnceköy Mahallesi sakinlerinden Nevzat Demir, “Bu kanalların kış sezonunda bakımdan geçmesi ve kaçak yapan yerlerin onarılması gerek ama son yıllarda bu bakım biraz ihmal ediliyor. Özellikle bizim köyün merasının yanından geçen ana sulama kanallarında ciddi su kaçakları var bu kaçaklar o seviyeye ulaştı ki mera su altında kaldı. Bu su Eylül-Ekim ayına kadar merada kalıyor. Mera gölet haline geliyor. Hayvancılığın yoğun olduğu bir köyüz, meraya giden hayvanların gezinmesiyle mera bataklığa dönüyor. Bataklığın etkisiyle sinek ve haşerelerin üremesine imkan oluşturuyor” dedi.

ÇOCUK PARTKI SULAR ALTINDA KALDI

Köyde bulunan tek çocuk oyun parkının kanallardan taşan su sebebiyle su altında kaldığını kaydeden Demir, “Köyün tek çocuk oyun grubu köyün merkezindeki merada. Bu alan kanallardan taşan su ile gölet olunca oyun grubu da sular altında kaldı. Çocuklar oyuncaklara ulaşabilmek için çamurun ve suyun içine girmek zorunda kalıyor. Bazı oyuncaklar da sudan etkilenerek ya kırıldı ya da kullanılamaz hale geldi. İsrafının yanında kullanılamayan malzemeler de zarar” ifadelerini kullandı.