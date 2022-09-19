DSP Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu yaşamını yitirdi

Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu (59), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 20:50
DSP Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu yaşamını yitirdi
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DSP Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle, bu akşam saatlerinde tedavi gördüğü Keşan ilçesindeki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Nalbantoğlu’nun cenazesinin, yarın Keşan’daki Yeni Cami’de, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verileceği öğrenildi.


Demokratik Sol Parti EDirne

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