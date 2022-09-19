DSP Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu yaşamını yitirdi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 20:50

DSP Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle, bu akşam saatlerinde tedavi gördüğü Keşan ilçesindeki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Nalbantoğlu’nun cenazesinin, yarın Keşan’daki Yeni Cami’de, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verileceği öğrenildi.