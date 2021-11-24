Duayen yatırımcı Mobius'tan çarpıcı TL yorumu
Türkiye ile ilgili iyimser yaklaşımıyla bilinen duayen yatırımcı Mark Mobius, Türk lirasında yaşanan son değer kaybıyla ilgili olarak, "Kur kriziyle karşı karşıya kalan tek ülke Türkiye olmayabilir" yorumunu yaptı.
Duayen yatırımcı Mark Mobius, Türk lirasında yaşanan değer kaybına ilişkin olarak kur kriziyle karşı karşıya kalan tek ülkenin Türkiye olmayabileceği yorumunu yaptı.
CNBC yayınına katılan Mobius, daha yüksek ABD getirilerinin dolar borcu olan diğer ülkelere de darbe vuracağını söyledi. Mobius yayında kur krizine karşı kırılgan olan ülkelerle ilgili detay vermedi.
Mobius, Türk lirasındaki kaybın diğer ülkelere etkisi olabileceğini de ifade etti.
"TÜRKLER NE OLURSA OLSUN HAYATTA KALIR"
Mobius, Kasım ayında Bloomberg HT'ye verdiği söyleşide Türkiye ile ilgili olumlu ifadeler kullanmıştı.
Mobius, söyleşide, "Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, Türkler ne olursa olsun hayatta kalır. Türk şirketler TL değer kaybetse bile dolar cinsinden para kazanabiliyor. Sayıların yanı sıra her zaman şirketin kendi yönetimine de bakıyoruz" diye konuşmuştu.
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