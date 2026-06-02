Düğün dönüşü faciadan dönüldü... Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

2.06.2026 09:23:00
DHA
Batman'ın Gercüş ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Gercüş ilçesi çevre yolunda gece saatlerinde düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu 34 HFF 021 plakalı hafif ticari araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.A. (62), Ü.Ş.A. (11), A.A. (16), M.A. (18) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

