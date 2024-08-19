Düğün konvoyunda yolu kesip drift attı
İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan bir grup, diğer araçların geçişine izin vermeyecek şekilde yolu keserek drift yaptı.
Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy’de bulunan Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu nedeniyle peş peşe araçlar sıralandı. Araçlar kavşakta, diğer araçların geçmesini engelleyerek durdu ve drift attı.
Bir otomobil sürücüsünün, saniyelerce kendi etrafında dönerek drift attığı anlar başka bir araç içerisinde bulunan yurttaş tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, drift atan otomobil sürücüsünün diğer araçlara çarpmak üzereyken durduğu görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Hayatımda böyle bir rezillik görmedim’
- Sahibi uyurken ayak parmağını kemirdi, hayatını kurtardı
- 450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakmıştı
- Ali Koç'a saldıran zanlı için karar verildi
- Basketbolda tarihi an: İlk dört sayılık basket!
- 'Biletini vermiş, ona ben karışmıyorum'
- Eski Bakan, yer kapma yarışını kazanamamış!
- Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede çıktı
- Hande Fırat'tan 'Neden ekranda yoksunuz?' sorusuna yanıt
- 'Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz'