Düğün konvoyundakiler yolu kesip etrafa para saçtı
Zeytinburnu'nda otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapattı. Müzik açarak oynayan gruptan biri minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı.
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Zeytinburnu Abay Caddesi'nde otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup yolu trafiğe kapattı. Grup, yüksek sesle müzik açarak yolun ortasında oynadı.
Konvoydan biri minibüsün üzerine çıkarak oynamaya devam etti. Minibüs üzerinde çıkan kişi bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liralık banknotları havaya saçtı.
Cadde üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler bir süre sonra araçlarına binerek ayrıldı.
O anlar cep telefonu kameralasına yansıdı.
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