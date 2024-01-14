Düğün konvoyundakiler yolu kesip etrafa para saçtı

Zeytinburnu'nda otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapattı. Müzik açarak oynayan gruptan biri minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı.

DHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 17:00
Düğün konvoyundakiler yolu kesip etrafa para saçtı
Abone Ol google-news
Player Alanı

Zeytinburnu Abay Caddesi'nde otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup yolu trafiğe kapattı. Grup, yüksek sesle müzik açarak yolun ortasında oynadı.

Konvoydan biri minibüsün üzerine çıkarak oynamaya devam etti. Minibüs üzerinde çıkan kişi bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liralık banknotları havaya saçtı.

Cadde üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler bir süre sonra araçlarına binerek ayrıldı.

O anlar cep telefonu kameralasına yansıdı.


Zeytinburnu Konvoy Düğün konvoyu Trafik araç

İlgili Haberler

Bursa'da, 2 farklı düğün konvoyu yolu kapattı: Havaya ateş açıp, çiftetelli oynadılar

Bursa'da, 2 farklı düğün konvoyu yolu kapattı: Havaya ateş açıp, çiftetelli oynadılar
Kızılhaç konvoyuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kızılhaç konvoyuna saldırı: Ölü ve yaralılar var
Biden’ın konvoyuna otomobil çarptı

Biden’ın konvoyuna otomobil çarptı

En Çok Okunan Haberler