Düğünde ateş edip ölüme sebep olmuştu: 7,5 yıl ceza aldı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:20

Güncelleme: 15.11.2023 - 12:09

Bursa’da 22 Nisan 2023 tarihinde Ramazan Bayramı’nın 2. günü yaşanan akıllara durgunluk veren olay, silahla eğlence olmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Zekiye Demiralay (47), 8 yaşındaki kızı ile çiçek toplamak için evden çıktı.

Bir süre sonra Demiralay, Ergüvan Sokak üzerinde yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonrası kanlar içerisinde yerde kaldı. Kızının çığlıkları sonrası çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekiye Demiralay’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan tüm caddeleri ve sokakları tarayarak yaklaşık 480 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının vurulduğu yerden 2 kilometre uzaklıktaki gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan gelen yorgun mermi sebebiyle vurulduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, Görükle Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde Ali Özkan (62) isimli şüphelinin gelin alma merasiminde tabanca ile havaya ateş açtığını tespit etti. Ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Özkan’ı evinde gözaltına aldı.

Omzundan yorgun mermi ile vurularak yaralanan Zekiye Demiralay ise, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 13 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Mermi çekirdeği riskli bölgede olduğu için çıkartılamazken, Zekiye Demiralay’ın hayatını kaybetmesinin ardından çekirdek alınarak Ali Özkan’a ait ruhsatlı tabanca ile alınan kriminal raporu yapıldı. Çıkan raporda, mermi çekirdeğinin Ali Özkan’a ait silahtan çıktığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Ali Özkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık Ali Özkan’ın ise ifadesinde, böyle bir olayın yaşanacağını hiç tahmin etmediğini, pişman olduğunu belirterek, "Düğün için İstanbul’dan geldim. Gelin evinin yanında horon oynayanların sağ tarafında kalacak şekilde pozisyon alarak, havaya doğru tabancamla birkaç el ateş ettim. 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.00 sıralarında polisler gelerek bayan bir şahsın tabanca ile yaralandığını söylediler. Öleni tanımıyorum. Nasıl ve ne şekilde yaralandığını bilmiyorum. Silahla ateş ettiğim alan boş bir yerdi. Düğün heyecanı sebebiyle ateş ettim. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şüphelinin ruhsatlı silah sahibi ve muhtar olmasına dikkat çekilirken, soruşturmayı tamamladı.

Cumhuriyet savcısı iddianamede, şüphelinin, icra ettiği kamu görevi vasfı dikkate alındığında, gerçekleştirmiş olduğu düğün organizasyonunda tabanca ile havaya ateş etme eyleminin sonuçlarını öngördüğü ve kabullendiği, buna rağmen, ’ne olursa olsun’ düşüncesiyle ruhsatlı tabancası ile yaklaşık 15 kez havaya ateş edip, maktul Zekiye Demiralay’ın ölümüne neden olduğu belirtilerek, ’muhtemel’ kasıtla öldürme’ ve ’korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda ateş etme’ suçlarından müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde kendini savunan Ali Özkan, “Çok üzgününüm vicdan azabı çekiyorum. Keşke ben ölseydim de böyle olmasaydı” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık muhtar Ali Özkan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek ‘bilinçli taksirle öldürmek’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.