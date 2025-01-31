Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirip öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde davetli olduğu düğünde halay çekerken kalp krizi geçiren Bekir Elçi (35), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi.
Davetli olarak bir düğüne giden 5 çocuk babası Bekir Elçi, halay çektiği sırada fenalaşarak yere yığıldı.
Salondakiler tarafından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Elçi, hayatını kaybetti.
Elçi'nin kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Elçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi’nde toprağa verildi.
Etiketler: #düğün #halay #kalp krizi
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