Dün İstanbul, bugün Elazığ! Kıraathaneye silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 00:03

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 00:04

Elazığ'ın en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi’ndeki Zırhlıoğlu Pasajı'nda bulunan kıraathanede silahlı saldırı yapıldı. Kıraathanede kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş açıp kaçtı. Saldırıda silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken iddiaya göre, kıraathanede iki grup arasında tartışma çıktı ve tartışma silahlı kavgaya döndü.

BEYOĞLU'NDA DA SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Beyoğlu'nda maskeli bir kişi kıraathanede silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, saldırıyı düzenleyen şüpheli kaçarak uzaklaşmıştı.