Dün İstanbul, bugün Elazığ! Kıraathaneye silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Elazığ'ın en işlek caddesindeki bir pasajda bulunan kıraathanede silahlı saldırı gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Dün ise İstanbul Beyoğlu'nda bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlenmiş, üç kişi ise yaralanmıştı.
Elazığ'ın en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi’ndeki Zırhlıoğlu Pasajı'nda bulunan kıraathanede silahlı saldırı yapıldı. Kıraathanede kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş açıp kaçtı. Saldırıda silahla vurulan 2 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken iddiaya göre, kıraathanede iki grup arasında tartışma çıktı ve tartışma silahlı kavgaya döndü.
BEYOĞLU'NDA DA SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ
Beyoğlu'nda maskeli bir kişi kıraathanede silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, saldırıyı düzenleyen şüpheli kaçarak uzaklaşmıştı.
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