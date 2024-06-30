‘Dünya Güzellerim Tatilde’, 4 Temmuz'da başlayacak

'Dünya Güzellerim Tatilde', ilk bölümüyle 4 Temmuz Perşembe akşamı SHOW TV'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 09:59
‘Dünya Güzellerim Tatilde’, 4 Temmuz'da başlayacak
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SHOW TV’nin fenomen programı ‘Dünya Güzellerim’ Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’ın yanı sıra bu sene Seray Sever’in de katılımıyla ve yeni konseptiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Yayınlanan tanıtımlarla büyük merak uyandıran ‘Dünya Güzellerim Tatilde’, ilk bölümüyle 4 Temmuz Perşembe akşamı SHOW TV’de başlayacak.

‘Dünya Güzellerim Tatilde’de, ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli, müşterilerle doldurmak için tüm imkânlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.

‘Dünya Güzellerim Tatilde’ 4 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlayacak.


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