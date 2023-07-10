Dünya Hukuk Günü ne zaman? 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü nasıl ortaya çıktı?
Bugün 10 Temmuz Dünya Hukukçular Günü. Peki, Dünya Hukuk Günü ne zaman? 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü nasıl ortaya çıktı?
10 Temmuz tarihi Dünya Hukukçular Günü olarak kutlanmaktadır.
DÜNYA HUKUK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
10 Temmuz 1967 günü Cenevre'de 'Hukuk Yoluyla Dünya Barışı' konulu konferansta alınan kararla, 10 Temmuz tarihinin, Dünya Hukuk Günü olarak ilan edildi.
Hukuk yoluyla Dünya Barışı konulu konferansın üçüncüsünün 10 Temmuz 1967 günü Cenevre’ de yapılması üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 10 Temmuz 1967 tarihinde yayınlanan kararname ile 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü ilan edilmiştir. Ve bundan sonraki her yıl 10 Temmuz tarihi Dünya Hukukçular Günü olarak kutlanmaktadır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müslüman o haçı giyemez'
- Yargıcın başına gelmeyen kalmadı
- Bakan Koca açıkladı
- Para işiyle memleket işi birbirine karıştı
- Yargıtay'dan emsal ‘kira artış’ kararı
- Hande Yener konseri iptal edildi
- Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu
- 'Kokpitte namaz' kuralları yolda…
- İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar
- Sigaraya büyük zam!