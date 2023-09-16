Dünya Türk İş İnsanları Konseyi'nin yeni başkanı Turgut Torunoğulları oldu
Dünya Türk İş İnsanları Konseyi 10. Kurultayı'nda yeni başkan belli oldu. Buna göre Turgut Torunoğulları, Konsey'in yeni başkanı oldu.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nı toplandı.
Yedi yıl sonra düzenlenen kurultay, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Devletler Teşkilatı asil ve gözlemci üye devletlerinin ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanları ve iki bini aşkın diaspora temsilcisi de iki gün sürecek kurultayda yer aldı.
Seçimlerde, daha önce Avrupa Bölge Başkanlığı’nı 8 yıl sürdürmüş olan Turgut Torunoğulları birinci gelerek Dünya Türk İş İnsanları Konseyi Başkanı oldu.
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