Dünya turuna çıkan Türk pilot Mehmet Demirci kimdir? Pilot Mehmet Demirci kurtarıldı mı?

Bayburt-Rize-Erzurum sınırında düşen uçağın enkazına ulaşıldı. Kadın yolcu sağ olarak kurtarılırken, pilot Mehmet Demirci ise hayatını kaybetti. Peki, Dünya turuna çıkan Türk pilot Mehmet Demirci kimdir?

MEHMET DEMİRCİ KİMDİR?

Mehmet Demirci mühendistir. Aynı zamanda pilotlukla ilgileniyordu. Eskişehir'in Sivrihisar Ilçesinden Havalanarak Dünya Turuna çıkan Mühendis Pilot Mehmet Demirci'nin Kullandığı Belirtilen özel Jet, Bayburt'ta Düştü. Mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci, Mooney Bravo marka M20-J tipi özel jetiyle gerçekleştireceği dünya turu çerçevesinde Sivrihisar’dan havalanmıştı.

PİLOT MEHMET DEMİRCİ MESLEĞE NE ZAMAN BAŞLADI?

Pilot Mehmet Demirci’nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu gerçekleştirmek için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci’nin Rize’de yolcusu Hicran Kaya’yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı aktarıldı.

ENKAZA ULAŞILDI

Uçağının enkazı Rize-Bayburt sınırında JAK timi tarafından bulundu. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yolcu Hicran Kaya'nın yaralı olarak kurtarıldığını, pilot Mehmet Demirci'nin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralı olarak kurtulan Hicran Kaya ise helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Baydaş açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde 18.00 sularında 112 ihbar hattına gelen ihbarla Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürüyoruz. Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar." ifadelerini kullandı.

Türk pilotun kullandığı uçak düştü: Pilot öldü, kadın yolcu kurtarıldı - 2Uçak enkazının bulunduğu yer

Vali Baydaş, kadın yolcunun sağlık durumunun kötü olmadığını ancak pilotun ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiğini kaydetti.

PİLOT TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Pilot Mehmet Demirci’nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi.

Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci’nin Rize’de yolcusu Hicran Kaya’yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi.

Pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.



