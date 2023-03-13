Dünyaca ünlü bilim insanları İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:54

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:54

“Yeniliğe Davet” sloganıyla 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Türkiye ve dünyanın saygın bilim insanları ve uzmanlarını bir araya getirecek. Prof. Dr. Andrew McAfee, Sir Bob Geldof, Prof. Dr. Francis Fukuyama, mimar Hiroyuki Unemori, Prof. Dr. Ian Goldin, Joschka Fischer, Prof. Dr. Michio Kaku, Prof. Dr. Thomas Faist, Prof. Dr. Timothy Garden Ash, Prof. Dr. Vandana Shiva kongrede konuşma yapacak isimler arasında yer alacak.

SANATÇIDAN FİZİKÇİYE…

Yedi gün sürecek kongrede dünyaca ünlü bilim insanı, tarihçi, siyasetçi, sosyolog ve aktivistlerin bulunduğu 70’e yakın konuşmacı, birçok kapsamlı sunum yapacak. Kongrenin açılış günü olan 15 Mart’ta sanatçı ve aktivist Sir Bob Geldof, “Fark Yaratmak” başlıklı bir konuşmasıyla dinleyicilerle bir araya gelecek.

16 Mart’ta tarihçi ve yazar Prof. Dr. Timothy Garton Ash çevrim içi bağlantıyla “Şimdinin Tarihi İçerisinde Türkiye” başlıklı bir konuşma yapacak. Aynı günün kapanış konuşmasını ise “50 Yıl Sonra Türkiye” başlığıyla teorik fizikçi Prof. Dr. Michio Kaku gerçekleştirecek.

17 MART’TA FUKUYAMA KONUŞACAK

17 Mart’ta akademisyen Prof. Dr. Thomas Faist “İklim Tahribatı ve Göç: Ulusötesi Sosyo-Ekolojik Sorun” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Günün kapanış konuşmasını ise “Küresel Siyaset, Demokrasi ve Türkiye” başlığıyla çevrim içi olarak kongreye katılacak siyaset bilimci Prof. Dr. Francis Fukuyama yapacak.

DEPREM VE TÜRKİYE

18 Mart’ta Japonya’daki Tohoku depreminin ardından afetlere tümüyle dayanıklı bir şekilde tasarlanan Sukagawa Toplum Merkezi’nin mimarı Hiroyuki Unemori “Deprem ve Türkiye: Afetlerden Kurtulmak Mümkün mü?” başlıklı konuşmasını yapacak. Hintli araştırmacı yazar ve ekoloji aktivisti Prof. Dr. Vandana Shiva “Doğa Ana ve İnsanlığın Geleceği” isminde bir konuşma ile dinleyicilerin karşısına çıkacak. Hemen ardından ise baş araştırmacı Prof. Dr. Andrew McAfee ise “Demateryalizasyonun Gücü” başlıklı konuşmasında “Daha az doğal kaynak tüketirken ekonomiyi nasıl büyütebiliriz ve dijitalleşmeyi kullanabilir miyiz?” sorularının cevabını arayacak.

DAHA İYİ BİR DÜNYAYA

20 Mart’ta Almanya Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı siyasetçi Joschka Fischer “Avrupa Birliği, Demokratikleşme ve Türkiye” isimli konuşmasıyla dinleyicilerle buluşacak. Kongrenin son günü olan 21 Mart’ta ise iktisatçı Prof. Dr. Ian Goldin “Kurtuluş: Küresel Krizden Daha İyi Bir Dünyaya” başlıklı konuşmasını yapacak.

KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE

Yedi gün sürecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programında ana oturumlar, delege buluşmaları, forumlar ve sanatsal faaliyetler bulunuyor.

Kongre kapsamında 18 Mart’ta Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarının katılacağı panelde Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni ele alınacak.

19 Mart’ta ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı’nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanları İzmir’de yurttaşlarla buluşacak.

6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem felaketinin ardından 15-21 Mart tarihlerine ertelenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin programına depreminin yarattığı yıkımın uzun vadeli sonuçları hakkında kapsamlı müzakereler dahil edildi.

KAYITLAR “İKTİSAT KONGRESİ” UYGULAMASINDAN YAPILACAK

Kongreye katılabilmek için “İktisat Kongresi” uygulamasını indirerek ilgili güne kayıt yaptırmak gerekiyor. Uygulama üzerinden alınan karekodlar ile etkinlik alanına giriş yapabilecek.

Uygulama aracılığıyla kongre çerçevesinde yapılacak tüm etkinliklerle ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Kullanıcılar ayrıca, tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak Melike Şahin, Evgeny Grinko ve Kardeş Türküler konserleri için de bilet alabiliyor.

“İktisat Kongresi” uygulaması, hem Apple Store hem de Google Play’den cep telefonu ve tabletlere indirilebiliyor.

Sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Kongrenin sonucunda yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak.