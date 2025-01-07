Dünyaca ünlü keman virtüözü Ayla Erduran'ın cenaze programı belli oldu

Dünyaca ünlü keman virtüözü Ayla Erduran'ın cenaze programı belli oldu. Erduran için 9 Ocak Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Opera Salonu'nda tören düzenlenecek.

Dünyaca ünlü keman virtüözü Ayla Erduran'ın cenaze programı belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 18:53

Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde verdiği konserlerle dünyaca üne kavuşan Ayla Erduran, 90 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyetin ilk kuşak sanatçılarından olan Erduran'ın cenaze programı belli oldu. 

Erduran için düzenlenecek tören, 9 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te AKM Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek. Törenin ardından Erduran’ın cenazesi, Taksim Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


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