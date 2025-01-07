Dünyaca ünlü keman virtüözü Ayla Erduran'ın cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 07.01.2025 - 18:53

Güncelleme: 07.01.2025 - 19:13

Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde verdiği konserlerle dünyaca üne kavuşan Ayla Erduran, 90 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyetin ilk kuşak sanatçılarından olan Erduran'ın cenaze programı belli oldu.

Erduran için düzenlenecek tören, 9 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te AKM Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek. Törenin ardından Erduran’ın cenazesi, Taksim Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.