Dünyaca ünlü keman virtüözü Ayla Erduran'ın cenaze programı belli oldu
Dünyaca ünlü keman virtüözü Ayla Erduran'ın cenaze programı belli oldu. Erduran için 9 Ocak Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Opera Salonu'nda tören düzenlenecek.
Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde verdiği konserlerle dünyaca üne kavuşan Ayla Erduran, 90 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyetin ilk kuşak sanatçılarından olan Erduran'ın cenaze programı belli oldu.
Erduran için düzenlenecek tören, 9 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te AKM Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek. Törenin ardından Erduran’ın cenazesi, Taksim Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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