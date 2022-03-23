Dünyanın en hızlı uçan kuşu, Hatay'da yaralı halde bulundu

23 Mart 2022 Çarşamba, 18:57

Hassa ilçesine bağlı Yuvalı Mahalle'sinde bir öğretmen hareketsiz halde duran bir kuş gördü.

Kuşun yaralandığı için uçamadığını fark eden öğretmen, durumu Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile iletişime geçti. Silah yarası bulunan gökdoğan kuşunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Yaban Hayvanlarını Rehabilitasyon Merkezine sevki yapılarak tedavisine başlandı. Gökdoğan, iyileştikten sonra doğal yaşamına geri bırakılacak.

"AV SEZONU SONA ERDİ, GÖKDOĞANIN VURULMASI DA YASAK"

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, "Bir eğitimci arkadaş yaralı şekilde buldu. Öğretmen de bizi aradı bizde doğa koruma milli parklara bilgi verdik. Ekipler yaralı kuşu almak için olay yerine gitti. Gökdoğanlar yırtıcı kuşlardan biri ve en hızlısıdır. Doğada küçük memeliler ile beslenir fare gibi çiftçi dostu diyebiliriz. Av sezonu sona erdi, gökdoğanın vurulması da yasak. Bu tür kuşların vurulmaması için yasal avcıların mücadele etmesi gerekiyor" dedi.