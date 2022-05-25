Dünyanın en zehirli türlerinden biri! Tekirdağ kıyılarında görüldü
Dünyanın en zehirli türlerinden biri bu seferde Tekirdağ kıyılarında görüldü.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde görülen, zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) yurttaşları tedirgin etti.
Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara’da da görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.
“NE ÖLÜSÜNE NEDE DİRİSİNE DOKUNMAYIN”
Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar.
Zehirli Denizanalarını yakından incelemeye çalışan Ayhan Erdem, “İlerde de var. 4-5 tane gördüm. Kıyıya doğru geliyorlar. Ondan sonra geri gidiyorlar. Biraz zehirliymiş herhalde denize girmeye korkuyoruz. Yakından bakıyoruz ama yaklaşıp ellersek tehlikeli, ellemesen bir şey yok” dedi.
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