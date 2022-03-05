Dur durak bilmiyor: Benzin ve motorine bir zam daha yolda!

05 Mart 2022 Cumartesi, 13:40

Akaryakıtta art arda gelen zamlar yeni haftada da devam edecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, ortalama 60 litre civarında kapasiteye sahip araçların depolarını tam doldurmak isteyenler 1.100 TL'den fazla ödemek zorunda kalacak.

Yılbaşından itibaren akaryakıta yüzde 50'den fazla zam gelirken, son 15 aydaki artış yüzde 200'e yaklaştı. Dün motorine 84 kuruş, benzine ise 69 kuruş zam gelmişti.

Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının, Rusya'nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.