Dur durak bilmiyor: Benzin ve motorine bir zam daha yolda!
Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor. Pazartesi gecesi (7 Mart 2022), motorine 1 TL 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Akaryakıtta art arda gelen zamlar yeni haftada da devam edecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, ortalama 60 litre civarında kapasiteye sahip araçların depolarını tam doldurmak isteyenler 1.100 TL'den fazla ödemek zorunda kalacak.
Yılbaşından itibaren akaryakıta yüzde 50'den fazla zam gelirken, son 15 aydaki artış yüzde 200'e yaklaştı. Dün motorine 84 kuruş, benzine ise 69 kuruş zam gelmişti.
Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının, Rusya'nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
En Çok Okunan Haberler
- Durma noktasına gelebilir: Ekmek fiyatlarını vurdu
- 'Türk futbolcular çok yetenekli ancak...'
- Nişanlısını kurtarmak için savaş bölgesine gitti
- Trump: Putin'e Moskova'yı vururuz dedim
- İspanyol kulüpten genç futbolcu takviyesi
- Zelenski Ukrayna halkına seslendi
- Yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı
- Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme
- 'Dijital' rekabete yeni bir isim daha katılıyor
- Köpekler nasıl insanın en iyi arkadaşı oldu?