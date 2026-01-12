'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken polis aracına çarptı: Yaralılar var!

Kaza, dün Altınordu ilçesi uygulama noktasında meydana geldi.
Y.E.Y.'nin kullandığı otomobile, polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan Y.E.Y.'nin otomobili, Cumhuriyet Mahallesi’nde takipteki polis ekibinin aracına çarptı.
2 POLİS İLE SÜRÜCÜ YARALANDI
2 polis memuru ile Y.E.Y., hafif yaralandı.
Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolünde, 1,08 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Y.E.Y., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.