12.01.2026 11:14:00
Güncellenme:
DHA
'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken polis aracına çarptı: Yaralılar var!

Ordu'da 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücünün kullandığı otomobil, polis aracına çarptı. Kazada sürücü ile 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, dün Altınordu ilçesi uygulama noktasında meydana geldi.

Y.E.Y.'nin kullandığı otomobile, polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan Y.E.Y.'nin otomobili, Cumhuriyet Mahallesi’nde takipteki polis ekibinin aracına çarptı.

2 POLİS İLE SÜRÜCÜ YARALANDI

2 polis memuru ile Y.E.Y., hafif yaralandı.

Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolünde, 1,08 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Y.E.Y., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

