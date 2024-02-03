'Dur' ihtarına uymadı, polisle çıkan arbedede hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 03.02.2024 - 13:41

Güncelleme: 03.02.2024 - 13:54

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi Azimli Sokak'ta dün 22.50 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine iki araca "dur" ihtarında bulundu. Şüpheliler Ahmet E. (26) ve Y.Ö. (29) ihtara uymayarak kaçtı.

Bir süre sonra araçları bırakıp yaya kaçmaya devam eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E. gözaltına alındığı sırada polis memurunu silahını almaya çalıştı. Bu sırada yaşanan arbede de açılan ateşle Ahmet E. yaralandı.

POLİSLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI!

Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçlarda yapılan aramada 200 gram uyuşturucu madde,1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüpheli Y.Ö. gözaltına alınırken, görevli polis memurları S.E. ve E.K hakkında adli işlem başlatıldı.