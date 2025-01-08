'Dur' ihtarına uymayan firari, aracı polisin üzerine sürdü!
Kocaeli'nde izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen hükümlü, otomobil ile seyir halinde olduğu sırada ekiplerin "dur" ihtarını uymayıp aracı polisin üzerine sürdü. Olayda 1 trafik polisi hafif şekilde yaralanırken, şahıs ise otomobili bırakıp kayıplara karıştı.
D-100 karayolu Ankara istikameti Derince geçişinde 16 KOL 41 plakalı otomobil ile seyir halinde olan M.A.D., trafik polislerinin "dur" ihtarına uymadı. Ardından şahıs aracını, önünü kesen trafik polislerinin üstüne sürdü.
Olayda 1 trafik polisi hafif şekilde yaralanırken, M.A.D. ise kaçmaya devam etti. Kovalamacanın ardından M.A.D., otomobilini İzmit ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Çakıl Sokak'ta bırakarak kayıplara karıştı. Yaralı trafik polisi, SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
FİRARİ OLARAK ARANIYOR
M.A.D.'nin açık cezaevinden izinli çıktığı, dönmediği için de firari olarak arandığı bildirildi. Polis, kaçan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #CEZAevi #firari #trafik polisi #yaralı
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