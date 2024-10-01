'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler iş yerine girdi!

Başakşehir'de uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler otomobille iş yerine daldı. 3 şüpheli kısa süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler iş yerine girdi!
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DHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 17:35

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde, dün saat 16.20 sıralarında 34 GBN 204 plakalı bir otomobilin içinde bulunan 3 şüpheli, denetim noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında otomobille iş yerine giren şüpheliler, aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, otomobil ile iş yerine dalması güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alındığı anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


Etiketler: #Başakşehir

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