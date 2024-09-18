Erteleme maçında Samsunspor, Başakşehir'i rahat geçti!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 22:02

Güncelleme: 18.09.2024 - 22:02

Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Marius Mouandilmadji ve 72. dakikada Rick Van Drongelen attı.

Samsunspor, bu skorla taraftarı önünde bu sezon ilk kez kazandı. Başakşehir ise bu sezon tüm kulvarlarda ilk mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 9 puana yükseldi. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Başakşehir, 10 puanda kaldı.

Samsunspor ligin bir sonraki haftasında Rizespor deplasmanına gidecek. Başakşehir, Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.