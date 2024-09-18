Erteleme maçında Samsunspor, Başakşehir'i rahat geçti!
Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Samsunspor, Başakşehir'i sahasında 2-0 mağlup etti.
Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Marius Mouandilmadji ve 72. dakikada Rick Van Drongelen attı.
Samsunspor, bu skorla taraftarı önünde bu sezon ilk kez kazandı. Başakşehir ise bu sezon tüm kulvarlarda ilk mağlubiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, 9 puana yükseldi. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Başakşehir, 10 puanda kaldı.
Samsunspor ligin bir sonraki haftasında Rizespor deplasmanına gidecek. Başakşehir, Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Etiketler: #Başakşehir #samsunspor #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- Real Betis sahasında Getafe'yi devirdi!
- Erteleme maçında Samsunspor, Başakşehir'i rahat geçti!
- İtalya'da gol sesi çıkmadı
- Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
- Yıldız futbolcudan Arsenal'e kötü haber!
- Cristiano Ronaldo'nun yeni teknik direktörü belli oldu!
- Semih Şentürk, Fenerbahçe'ye veda etti
- Roma'da Ivan Juric dönemi!
- Rabiot'tan Marsilya itirafı!
- Kompany'den Sacha Boey'a mesaj!
En Çok Okunan Haberler
-
- S.Ö.'yü hatırlayan var mı?
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- Kanal İstanbul bölgesine yeni imar planı
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!