Başakşehir'de omuz atma kavgası: 1 yaralı

Başakşehir'de iki grup arasında iddiaya göre omuz atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında omzundan bıçaklanan 17 yaşında bir çocuk yaralandı. Polis ekipleri kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de omuz atma kavgası: 1 yaralı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 09:53

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Kelebek Sokak'ta, dün saat 19.25 sıralarında kaldırımda yürüyen kalabalık gruptan bir kişi, karşı yönden arkadaşlarıyla gelen Harun S.'ye omuz attı.

Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 17 yaşındaki Harun S. omzundan bıçaklandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı Harun S. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. Olay sırasında yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #kavga

İlgili Haberler

Samsun'da bir kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden kişiyi bıçakladı

Samsun'da bir kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden kişiyi bıçakladı
Esnaf ile müşterinin bıçaklı kavgası: 7 kişi yaralandı

Esnaf ile müşterinin bıçaklı kavgası: 7 kişi yaralandı
Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler