Başakşehir'de omuz atma kavgası: 1 yaralı
Başakşehir'de iki grup arasında iddiaya göre omuz atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında omzundan bıçaklanan 17 yaşında bir çocuk yaralandı. Polis ekipleri kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Kelebek Sokak'ta, dün saat 19.25 sıralarında kaldırımda yürüyen kalabalık gruptan bir kişi, karşı yönden arkadaşlarıyla gelen Harun S.'ye omuz attı.
Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 17 yaşındaki Harun S. omzundan bıçaklandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı Harun S. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. Olay sırasında yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Samandağ'da hasat son buldu: Kilosu 350 TL
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Murat Sancak'tan 'istifa' paylaşımı
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı