Başakşehir'de omuz atma kavgası: 1 yaralı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 09:53

Güncelleme: 24.09.2024 - 09:55

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Kelebek Sokak'ta, dün saat 19.25 sıralarında kaldırımda yürüyen kalabalık gruptan bir kişi, karşı yönden arkadaşlarıyla gelen Harun S.'ye omuz attı.

Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 17 yaşındaki Harun S. omzundan bıçaklandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı Harun S. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. Olay sırasında yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.