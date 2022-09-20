Durakta kalp krizi geçirdi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
Sakarya’da durakta beklerken kalp krizi geçiren 80 yaşındaki kadın, belediye otobüsüyle hastanenin acil servisine yetiştirildi. Otobüste bir kişinin elindeki stetoskopla yaşlı kadına müdahale etme çabası ise dikkatlerden kaçmadı.
Adapazarı şehir merkezindeki Yazlık-Maltepe arasında yolcu taşıyan İbrahim Pehlivan yönetimindeki 9-A numaralı belediye otobüsü, Gar Meydanı’nda yolcu almak için durakladı. Bu sırada otobüs durağında 80 yaşlarındaki bir kadın yere yığıldı. Bilinci kapanan kadının kalp krizi geçirdiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu şoföre bildirdi. Bu sırada şoförle birlikte olay yerinde bulunan belediyenin temizlik personeli, yolcuların da yardımıyla yaşlı kadını araca taşıdı.
STETOSKOPLA MÜDAHALE ANI KAMERADA
Baygın halde olan kadına araçta belediye çalışanları ve yolcular müdahale etti. Şoför güzergahını değiştirerek kadını hastaneye yetiştirmek için büyük bir çaba ortaya koydu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken otobüste bir kişinin elindeki stetoskopla yaşlı kadına müdahale etme çabası dikkatlerden kaçmadı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının otobüse bindirilmesi, otobüsün acil servise gitmesi, bir kişinin elindeki stetoskopla yaşlı kadına müdahale etmeye çalışması, yaşlı kadının müdahale etmeye çalışan kişiye sarılması yer aldı.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti