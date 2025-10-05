'Duran Adam' eylemi sırasında 19 genç gözaltına alınmıştı: Duruşma öncesi dayanışma çağrısı

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde, akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda bir araya gelen gençler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde "Duran Adam" eylemi yaptı.

Polis ekipleri eyleme müdahale ederek, 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan çocuklar gece saatlerinde serbest bırakılırken, diğer 19 kişi sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen "sabit bekleme" eylemine katıldıkları gerekçesiyle 19 kişi hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla dava açtı. Gençler, 8 Ekim'de saat 11.00'de İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

"SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR"

Gençlerin avukatlarından Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ) Üyesi Kerim Bütün süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"2013 Gezi direnişi sırasında ortaya çıkan ve 'Duran Adam' olarak bilinen eylem biçimini, Gezi'nin yıl dönümünde yeniden gerçekleştiren 19 kişi, yalnızca durarak sessiz bir protesto gerçekleştirdi. Hiçbir aktif eylemde bulunmamalarına rağmen, eylemin başlamasından sadece 10 dakika sonra gözaltına alındılar. Gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakılan müvekkillerimiz hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Şimdi yargılama süreci başlıyor."

Bütün, tüm yurttaşları ve demokratik kitle örgütlerini 8 Ekim'deki duruşmaya katılmaya çağırarak, "Bu dava, siyasi iktidarın en temel demokratik haklardan biri olan ifade ve protesto özgürlüğüne nasıl yaklaştığını açıkça göstermektedir. Aynı zamanda, bu dava Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na duyulan derin korkunun da somut bir göstergesidir. 8 Ekim günü, iktidarın bu korkusunu ve baskıcı yaklaşımını bir kez daha hatırlatma günüdür. Demokrasiye, özgürlüğe ve dayanışmaya inanan herkesi duruşma salonunda omuz omuza olmaya davet ediyoruz. Gezi'de düşenleri saygıyla selamlıyoruz" dedi.

"HERKESİ DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

ASİ Üyesi Deniz Ertekin ise "Gezi eylemlerinin yıl dönümünde 'Duran Adam' eylemini yeniden gerçekleştiren 19 kişi, yalnızca durarak sessiz bir protesto yaptı; hiçbir taşkınlık ya da şiddet içermemesine rağmen dakikalar içinde gözaltına alındı. Şimdi, ifade özgürlüğünü barışçıl biçimde kullandıkları için 8 Ekim'de İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargı önüne çıkıyorlar. Bu dava, düşünce ve ifade özgürlüğüne duyulan tahammülsüzlüğünün açık bir göstergesidir. Herkesi dayanışmaya çağırıyoruz" diye konuştu.