Durdurulan araçta bulundu: 1400 litre kaçak etil alkol
Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 1400 litre kaçak etil alkol bulundu.
Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı yollarla temin edilen etil alkolün Kocaeli ve İstanbul'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından bir araç, İzmit'te Anadolu Otoyolu Gültepe mevkisinde durduruldu.
Araçtaki aramada, pet şişelerde toplam 1400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.
Video Haberler
- Trambolinli hırsızlık görenlerini hayrete düşürdü
- Tunca Nehri kenarında 'kakava' kutlaması
- Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
- Çekmeköy’de çarpışan otomobillerden biri iş yerine girdi
- Çocuklarda gizemli virüs telaşı
- Hırsızlık yapanları market sahibi yakaladı
- İzmir'deki yangının gizemi 8,5 yıl sonra çözüldü
- Niğdeli köylü: 'Uzay çağında yaşıyoruz biz'
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
- 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden'
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Çiğ süt fiyatları arttı!
- 'Bakan ekonomiyi bilmiyor'