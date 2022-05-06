Durdurulan araçta bulundu: 1400 litre kaçak etil alkol

Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 1400 litre kaçak etil alkol bulundu.

AA
06 Mayıs 2022 Cuma, 10:26
Durdurulan araçta bulundu: 1400 litre kaçak etil alkol
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Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı yollarla temin edilen etil alkolün Kocaeli ve İstanbul'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından bir araç, İzmit'te Anadolu Otoyolu Gültepe mevkisinde durduruldu.

Araçtaki aramada, pet şişelerde toplam 1400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.


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