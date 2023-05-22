Durdurulan araçtan ruhsatsız 20 tabanca çıktı: 2 gözaltı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde polisin durdurduğu hafif ticari araçta ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, önceki akşam Seyhan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.
SİLAHLARA EL KONULDU
Araçta yapılan aramada, ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi; sürücü Murat Ö. ile yanındaki Nebi A. gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
- Erdoğan'ın su endişesi: Yakın korumasından bile...
- Oğuzhan Uğur'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Sinan Oğan açıklamasını yarın saat 17.00'de yapacak
- Destici, Oğan'ın tercihini açıkladı
- AP lideri Öz'den Oğan'a sert tepki
- Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Oğan'a destek veren seçmen profili ortaya çıktı
- Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
- Kamerunlu golcü Beşiktaş tarihine geçti!