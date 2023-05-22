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Durdurulan araçtan ruhsatsız 20 tabanca çıktı: 2 gözaltı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polisin durdurduğu hafif ticari araçta ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 14:03
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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, önceki akşam Seyhan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

SİLAHLARA EL KONULDU

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi; sürücü Murat Ö. ile yanındaki Nebi A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Adana bireysel silahlanma kaçak silah

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