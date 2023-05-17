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Polisten kaçtı, 'tabanca' ve 'el bombasıyla' yakalandı

Adana'da asayiş uygulaması yapan polislerden kaçan şüpheli, üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı. İsminin Y.K. (23) olduğu ve terör örgütü PKK'den çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin kaçış güzergahında inceleme yapan ekipler, bahçeye atıldığı belirlenen el bombası ele geçirdi.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 07:32
Polisten kaçtı, 'tabanca' ve 'el bombasıyla' yakalandı
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Merkez  Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndagece saatlerinde, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibi ile mahalle bekçilerinin asayiş uygulaması yaptığı sırada durdurulmak istenen taksiden inen bir kişi, yaya olarak kaçmaya başladı.

ÜZERİNDEN TABANCA VE 39 ADET MERMİ ÇIKTI

Polisin yaya olarak yaptığı takipte şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve silaha ait 39 adet mermi bulundu.

SUÇ DOSYASI KABARIK

İsminin Y.K. olduğu ve terör örgütü PKK'den çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin kaçış güzergahında inceleme yapan devriye ekibi, bahçeye atılan el bombası ele geçirdi.

EKİPLER EL BOMBASINA MÜDAHALE ETTİ

El bombası, bomba imha uzmanı polislerince bulunduğu yerden alındı. Şüpheliyi gözaltına alan polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor. 


Adana el bombası polis

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