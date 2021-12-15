Durdurulan Doğu ekspresi seferleri hakkında açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle 2020 yılının Mart ayında seferlerine ara verilen turistik Doğu ekspresi Ankara’dan yola çıkarak seferlerine tekrardan başlıyor" dedi.
Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine 15 Aralık Çarşamba günü başlayacak Turistik Doğu Ekspresi ile son durak olan Kars'a gelecek yolcular, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada görecek.
Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin artması üzerine bu talebin karşılanması, yolculara daha iyi hizmet sunulması ve iç turizme katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında aynı hatta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ iş birliğinde Turistik Doğu Ekspresi treni hizmete sunuldu. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle 2020 yılının Mart ayında seferlerine ara verilen turistik Doğu ekspresi Ankara’dan yola çıkarak seferlerine tekrardan başlıyor" dedi.
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