Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek Galatasaray başkanlığına aday mı oldu?
Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek Galatasaray başkanlığına aday mı oldu? Dursun Özbek nereli?
Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 4-11 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimleri için aday olmaya karar verdiği iddia edildi. 30 Nisan öncesi camiadaki birçok ismin aday olması için talepte bulduğu Dursun Özbek, o dönem aday olmayı doğru bulmadı. Galatasaray'ın basketbol maçına giden ve taraftardan büyük bir sevgi gören Özbek'in bu olayın ardından aday olmaya karar verdiği iddia edildi. Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek nerelidir?
DURSUN ÖZBEK KİMDİR?
Dursun Özbek 25 Mart 1949'da Şebinkarahisar'da dünyaya geldi. Dursun Özbek 1974 yılından beri otomotiv sektöründe faaliyet göstermiştir. 1988 yılında turizm sektörüne giriş yapan Özbek'in otel zincirleri vardır. Dursun Özbek evli ve 2 çocuk babasıdır. Dursun Özbek, Galatasaray'ın 36. başkanıdır. Dursun Özbek 2011 yılında o yılki kulüp aidatını unuttuğu için yönetim kurulu listesinden çıkarıldı.
2014 yılında Duygun Yarsuvat'ın başkanlığında Galatasaray SK Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu. 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda aldığı 2800 oyla Galatasaray'ın 36. Başkanı oldu.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın 11 Ağustos 2017 tarihinde yaptığı toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.
20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda seçimi rakibi Mustafa Cengiz kazandı.
Tekrar aday olan Dursun Özbek 26 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen Galatasaray 101. olağan genel kurulunda 1361 oy alıp seçimi ikinci tamamlamıştır.
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