Son Dakika: Metin Öztürk, Galatasaray başkanlığı için Dursun Özbek ile birleşti

17 Mayıs 2022 Salı, 23:19

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce seçime girmeyi düşünmediğini belirten Dursun Özbek, camiadan gelen baskı üzerine başkan adayı olmaya karar verdi.

Metin Öztürk de Dursun Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı. Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Öztürk'ün de 2'nci başkan olacağı öğrenildi.

18 Mayıs Çarşamba günü yapılacak adaylık açıklamasının ardından, 20 Mayıs Cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek. Özbek’in listesinde Cemal Özgörkey ve Erden Timur da yer alacak.

Özbek, pazar gününden bu yana sarı-kırmızılı kulübün ileri gelen isimleriyle, 4-11 Haziran’daki seçime tek aday ve güçlü liste ile girilmesi için çalışma halindeydi.

Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ise Dursun Özbek’in teklifini reddetmişti.

METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Dursun Özbek ile birleşme kararı alan Metin Öztürk, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Dursun Özbek ile birlikte seçime girme amacım, Galatasaray'ın ağır sorunlarını el birliğiyle çözmek" dedi.