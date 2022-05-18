Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in Fatih Terim ile görüşeceği iddiası

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:41

11 Haziran'da yapılması planlanan Galatasaray başkanlık seçimlerinde aday olma kararı alan Dursun Özbek, bir diğer başkan adayı Metin Öztürk'ü de listesine alarak büyük bir sürprizin altına imza attı. Sporx'in haberine göre, listesinde ikinci başkan olarak Erden Timur'u da görevlendirecek olan Dursun Özbek, bir büyük sürpriz daha yaparak Fatih Terim ile görüşme kararı aldı.

LİSTE ÇALIŞMALARI

Haberde, listesini 20 Mayıs Cuma günü Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek olan Özbek'in, çalışmalarına son sürat devam ederken camianın önde gelen isimlerinden Ali Dürüst'ü de ikna etmek için görüşmelere başladığı belirtildi.

KOZ: ALİ DÜRÜST

Yönetimde görev almak istemeyen Ali Dürüst'ü ikna turlarının ardından Fatih Terim ile önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme yapacağı ifade edilen Dursun Özbek'in, deneyimli teknik adam ile fikir alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

İKİ PLAN

"A Planı" çerçevesinde Fatih Terim'i teknik direktör olarak takımın başına getirmek istediği öğrenilen Özbek'in, "B Planı"nı ise Terim'i Sportif A.Ş'de görevlendirmek üzerine kurduğu ifade edildi.

"İLK VE SON İMZAM"

Bu sezon Galatasaray'a veda etmesinin ardından twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlk ve son imzam" ifadelerini kullanarak; sarı-kırmızılı kulüpte bir daha teknik direktör olarak çalışmayacağını ima eden Fatih Terim'i yeniden teknik direktör koltuğuna oturtmak isteyen Dursun Özbek, bu doğrultuda Terim'e yakınlığı ile bilinen Erden Timur, Cemal Özgörkey ve İsmail Sarıkaya'dan da destek alacak.