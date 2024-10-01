Duruşma haberi yaptığı için tutuklanmıştı: Gazeteci Furkan Karabay beraat etti

Yayınlanma: 01.10.2024 - 15:43

Güncelleme: 01.10.2024 - 15:43

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sarallar suç örgütü üye ve yöneticilerinin yargılandığı davada, sanıklardan Barış Saral'ın savunmasını haberleştiren gazeteci Furkan Karabay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, 11 günlük tutukluluğunun ardından avukatlarının Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz sonucunda tahliye edilmişti.

Karabay hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamalarıyla dava açıldı.

"BENİ TUTUKLATACAĞINA HAKKINDAKİ İDDİALARA AÇIKLIK GETİRSİN"

Bugün görülen karar duruşmasında savunma yapan Furkan Karabay, haberinin tek bir harfinden bile pişman olmadığını ve her bir kelimesinin arkasında olduğunu belirterek, "Yine olsun yine yazarım. Aynı iddialar, rüşvet ihbarları yine bu adliyenin mahkemelerinde konuşulsun yine yazarım. Karşımda bir mahkeme başkanı iki de üye var. Sizin hakkınızda da böyle iddialar olur, usulsüzlük yaparsanız sizin de isminizi açık açık yazarım. Şaban Yılmaz bu adliyenin Başsavcısı. Kendisi hakkında başka iddialar olsun yine ismini açık açık yazarım. Gelelim Şaban Yılmaz’ın isminin geçtiği rüşvet iddiasına. Bu adliyede görev yapan savcı Gökalp Kökçü bu haberden çok daha önce Şaban Yılmaz’ı HSK’ya 'usulsüzlük yapıyor, baskıyla tahliye gerçekleştiriyor' diye şikayet etmişti. Şaban Yılmaz beni tutuklatacağına hakkındaki iddialara, ihbarlara açıklık getirsin" dedi.

"YOK HÜKMÜNDEDİR"

Karabay, "Unutmayın bu adliyede geçmişin kimi kudretli hakim-savcıları ya tutuklandı ya yurt dışına kaçtı. Sizin vereceğiniz ceza da, beraat kararı da benim için yok hükmündedir. Bu mahkemeyi tanımıyorum, Sizden beraat kararı da talep etmiyorum" diye konuştu.

"SAYGISIZLIK BAŞINA İŞ OLABİLİR"

Son sözü sorulan Karabay, "Sizi tanımıyorum. Beraat da talep etmiyorum" dedi. Mahkeme başkanı ise bunun üzerine, "Bu yaptığın saygısızlık başka yerde başına iş olabilir. Burada da olabilir ona göre" diyerek kararını açıkladı.

İKİ SUÇLAMADAN DA BERAAT

Heyet, oy birliğiyle Furkan Karabay'ın üzerine atılı "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraatına hükmetti.

Mahkeme, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan ise oy çokluğuyla Karabay'ın beraatına karar verdi. Muhalefet şerhi koyan bir üye hakim, bu suç bakımından yasal unsurların oluştuğunu ve Karabay'ın bu suç bakımından cezalandırılması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirtti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Karabay'ın, kamuya açık yargılamaya ilişkin, "Mafya davasında rüşvet kavgası tutanaklarda: Polis nereye bıraktıysa oradan aldı, konuşursam çarşı pazar karışır" başlıklı haberindeki sanık ifadesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile Yargıtay Üyesi Okan Albayrak hakkındaki iddiaların yer alması ve Yılmaz ile Albayrak'ın isimlerinin açık bir şekilde yazılması, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçu kapsamında değerlendirildi.

AKP'DEN ADAY ADAYI OLDUĞUNU SÖYLEMESİ 'HEDEF GÖSTERME' SAYILDI

İddianamede ayrıca Furkan Karabay'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin üye hakimi Murat Bircan hakkında, "Anayasayı ihlal eden 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden olan Murat Bircan bir zamanlar AKP'den Samsun Milletvekili Aday adayıydı" şeklindeki paylaşımı da, 'Kamu görevine başlamadan önceki yaşantısından alıntı yapılarak maksatlı şekilde algı oluşturmak suretiyle hedef gösterildiği' şeklinde değerlendirilmiş ve Bircan'ın, AKP'den milletvekili aday adayı olduğunu yazması da suç sayılmıştı.

TOPLAM 13 YIL 8 AYA KADAR HASPİ İSTENİYORDU

Savcılık, Furkan Karabay'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile Yargıtay Üyesi Okan Albayrak'a yönelik ayrı ayrı "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından toplamda 4 yıl 4 aydan 10 yıl 8 aya, Murat Bircan'a yönelik ise "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 5 yıl 4 aydan 13 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.