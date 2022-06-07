Dut yerken çatıdan düşüp, vücuduna demir profil saplanan marangoz ustası hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, dut yemek için çıktığı iş yerinin çatısından düşen marangoz ustası Yusuf Apak'ın (60) göğsüne demir profil saplandı. Vücuduna saplanan demirle hastaneye kaldırılan Apak, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Zafer Mahallesi 2055 Sokak'taki marangoz atölyesinde meydana geldi. Marangoz atölyesinde usta olarak çalışan Yusuf Apak, iş yerinin yanında bulunan ağaçtan dut toplamak için çatıya çıktı.
Çatıda dengesini kaybeden Apak, üzerine düştüğü plastik kaplamanın delinmesiyle yaklaşık 6 metreden iş yerinin içine düştü. Apak'ın düştüğü yerde bulunan 1 metre uzunluğundaki demir profil, göğsüne saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sol üst göğüs bölgesinden girip, sırtından çıkan demir profille Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apak, ameliyata alındı. Apak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
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