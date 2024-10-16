Duvara çarpan motosiklet alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin iş yerinin duvarına çarpıp alev aldığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Duvara çarpan motosiklet alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:13

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi’nde, Umut Aşkınoğlu idaresindeki motosiklet bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet kısa sürede alev aldı. Kazada motosiklet sürücüsü Umut Aşkınoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken yolcu konumunda bulunan Y.K. ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Y.K.’a ilk müdahalesini gerçekleştirerek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Ağır yaralı Y.K., buradan da Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Balıkesir #kaza

İlgili Haberler

Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bahçelievler'de feci kaza: Kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü!

Bahçelievler'de feci kaza: Kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü!
Faiz ısrarı, duvara çarpana kadar sürecek

Faiz ısrarı, duvara çarpana kadar sürecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler