Duygu Delen davası ne oldu? 'Kasten öldürme'den yargılanan Mehmet Kaplan' tahliye

05 Mart 2022 Cumartesi, 10:32

Duygu Delen'in düşme görüntüleri, kamuoyunda gündem olmuştu. 2020 yılında gerçekeleşen Duygu Delen olayında, evde bulunan Mehmet Kaplan, kız arkadaşının 4. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar ettiğini ileri sürmüştü. 17 yaşındaki genç kızın yakınları ise, Mehmet Kaplan'ın Duygu Delen'i aşağı attığını iddia etmişti. Şüpheli ölümün ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan 'çocuğu kasten öldürme', 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklanıp, hakkında dava açılmıştı.

DUYGU DELEN DAVASI SONUÇLANDI MI?

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Mart 2022 Cuma günü görülen karar duruşmasına, sanık Mehmet Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Duruşmaya Duygu Delen'in annesi Şenel Delen, babası Bülent Delen, kardeşleri ve taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Ankara Barosu temsilcileri katıldı.

Sanık Mehmet Kaplan, söyleyecek söz bulmakta zorlandığını, kız arkadaşını kaybettiği için üzgün olduğunu savunarak, "Adli Tıp Üst Kurulu raporunun altına 30 doktor imza attı. 18 ay sonra kamera kayıtlarına ve Adli Tıp raporlarına neden itiraz ediliyor. 18 ayın 13 ayını tek kişilik hücrede geçirdim. Ben sevdiğim kızı kaybettim. Bir canım var ama bin tane canım olsa Duygu'nun bir saniye yaşaması için yine veririm. Verdiğim ifadelerin arkasındayım" diye konuştu.

DUYGU DELEN NASIL ÖLDÜ?

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı da Adli Tıp raporlarına göre de Duygu Delen'in intihar etmediği, sanık Mehmet Kaplan tarafından ya kucağında ya da sırtına alınarak balkondan atıldığını söyledi.

Sanık Mehmet Kaplan'ın Duygu Delen'in telefonunda görüntülerini görmesinin ardından cinayet işlediğini ifade eden avukat Balcı, "Sanık tarafı delilleri karatmaya çalışıyor. İfadelerde sanığın annesinin geldiği söyleniyor ancak bu görüntülerde görülmüyor.

Kamera kayıtlarında ciddi bir değiştirme söz konusu. Mehmet Kaplan 3- 4 dakika sonra Duygu Delen'in yanına geliyor ve elleri kanlı. Burada eksik bir soruşturma var. Duygunun taytında ve tişörtünde sanık Mehmet Kaplan'ın kanlarına rastlanılmıştır.

Duygu Delen, sanık Mehmet Kaplan tarafından ya kucağına ya sırtına alınarak balkondan atıldı. Duygu'nun Adli Tıp raporuna göre kazara düşmesi imkansız. Duygu Delen sanıkla yaşadıklarından sonra darbedilip balkondan aşağı atıldığını düşünüyoruz. Mehmet Kaplan çok zeki bir sanık.

Benim 40 yıllık avukatlık hayatımda gördüğüm en zeki sanık. Mehmet Kaplan, Duygu'yu evine öldürmek için çağırmadı ve duygunun telefondaki görüntülerinden dolayı kıskançlık sebebiyle yapılmış bir cinayettir" dedi.

Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut ise Duygu Delen'in Mehmet Kaplan tarafından kucakla ya da sırta alınarak balkondan atma olayının imkansız olduğunu savundu.

Kamera kayıtlarıyla oynandığının söylendiğini ifade eden Akbulut, bu konuda uzmanların istenilen araştırmayı yapabileceklerini kaydetti. Akbulut, müvekkili Mehmet Kaplan'ın tüm ifadelerini Adli Tıp Kurumu raporlarıyla doğrulandığını anlatarak, "Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporla Prof. Dr. Nadir Arıcan'ın hazırladığı rapor arasındaki paralelliği sizin takdirinize bırakıyorum. Duygunun sırta alındığı iddia ediliyor.

Mehmet Kaplan'ın fiziğinin Duygu Delen'i sırtına alması imkansız. Sırta alma ya da kucağa alınıp bu olayın işlenmesi mümkün değildir. Mehmet Kaplan'ın geçmişine atıfta bulunarak buna karar verilemez. Bu konunun hiçbir şekilde bilimsel gerçekliği yoktur. Sürekli ortaya atılan iddiaların sonu gelmeyecek.

Mehmet Kaplan çocuk yaşıyla hatalar yapmış olabilir ancak verdiği ifadede vicdanen de bunları yapması imkansız. Şu anki gelinen noktada Mehmet Kaplan'ın cinayet suçu işlemediği raporlarla, Adli Tıp raporlarıyla ortaya konulmuştur. İddia makamı yağmalamadan da Mehmet Kaplan'ın cezalandırılması gerektiğini söylüyor.

Ortaya asılsız iddialar atılmaktadır. Mehmet Kaplan'ın Duygu Delen'in telefonunu yağmalayarak alması söz konusu değildir. Telefon normal bir şekilde alınıyor. Tüm dosya incelendiğinde Mehmet Kaplan için beraat kararı verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

MEHMET KAPLAN NE KADAR CEZA ALDI?

Mahkeme heyeti, Mehmet Kaplan hakkında 'kasten öldürme' ve 'cinsel istismar' suçundan beraatına karar verdi. 'Hakaret' suçundan 1800 lira para cezasına, 'konutta yağma' suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmettiği Mehmet Kaplan'ın hükümle birlikte tahliyesine oy birliğiyle karar verdi.

Kararın ardından Duygu Delen'in yakınları sinir krizi geçirdi, karara tepki gösterdi.