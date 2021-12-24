Duygu Delen davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi

24 Aralık 2021 Cuma, 14:06

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan Mehmet Kaplan'ın (21) yargılanmasına devam edildi.



Davanın 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'inci duruşmasına; sanık Mehmet Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı, taraf avukatları ile Duygu Delen'in babası Bülent ile annesi Şenel Delen salonda hazır bulundu.



Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istenen detaylı raporun gelmediğini ifade etti. Balcı, dosyada bilirkişilere ait farklı görüşler olduğunu ve çelişkilerin devam ettiğini belirtti. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Genel Kurulu’ndan istenen raporun beklenmesine ve sanık Kaplan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Şubat 2022 tarihine erteledi.

'GERİYE TEK BİR İHTİMAL KALDI O DA CİNAYET'

Duygu’nun düşme esnasında bilincinin kapalı olduğunu söyleyen Balcı, "Dosya gelmedi. Dosyada 5 ayrı bilirkişi görüşü vardı. Biz sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz. Rapordaki beyanlarda çelişkiler vardı. Dosyalar birbirinden farklı. Bilincinin tamamen kapalı olduğunu hem görüntülerde hem otopsi bulgularında görüyoruz. Duygu Delen yüksekten düşerken bilinci kapalıydı. Sanık, 'Ben Duygu Delen’in intihar etmediğinden eminim' diyor. Geriye iki olasılık kaldı. Kaza ya da cinayet. Dosyada bilirkişi raporunda kaza olmayacağı net bir şekilde belirtildi. Geriye tek bir ihtimal kaldı. O da cinayet. Sanığın tahliyesine karar verilmesi bizleri tarafsızlık konusunda kuşkuya düşürür" dedi.

SANIK AVUKATINDAN TAHLİYE TALEBİ

Tutuklu Mehmet Kaplan’ın avukatı Enes Akbulut ise bu zamana kadar gelen raporların Mehmet Kaplan’ın ifadeleriyle örtüştüğünü belirterek tahliye talep etti.



