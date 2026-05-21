Düzce'de huzurevinde korkutan yangın: 54 kişi tahliye edildi

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde 54 yurttaşın kaldığı huzurevinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının ardından huzurevinde kalan yatalak yurttaşlar ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kızılay Akcakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde çıktı.

4 katlı binanın en üst katında bulunan sistem odasından dumanların yayıldığını fark eden personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Huzurevinde kalan 54 yurttaş tahliye edildi.

Huzurevinde kalan yatalak yurttaşlar da yatakları ile birlikte binanın çıkarıldı.

Yatalak yurttaşlar olay yerine gelen ambulanslarla Kaynaşlı Devlet Hastanesine nakledildi. Huzurevinde kalan diğer yurttaşlar ise geceyi geçirmek için Karayolları Şefliğine ait misafirhaneye yerleştirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarla Düzce ve Kaynaşlı'dan toplam 8 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini belirterek, "Yaşlılarımızla ilgili çok şükür hiçbir problem yaşanmadı. Huzurevinde hali hazırda 59 yaşlı vatandaşımız var, bunlardan 5'i izindeydi. 54 vatandaşımız Kaynaşlı Devlet Hastanesi ve Karayolları misafirhanemizde bu gece misafir kalacaklar. İtfaiye personelinin bize aktardığı kadarıyla yangının çıkış nedeni asansör kaynaklı. Yaşlılarımızın tahliyesi noktasında da emniyetimiz, jandarmamız, belediye personelimiz, sağlık teşkilatımız ve Kızılay personelimiz birlikte yardımcı oldular" ifadesini kullandı.