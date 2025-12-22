Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.12.2025 09:27:00
İHA
Düzce'de 'soba' faciası! Gazdan zehirlenen görme engelli kişi hayatını kaybetti

Düzce’de görme engelli bir kişi, yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbononmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Düzce’de Aziziye Mahallesi Korkmaz Sokak’taki bir evde bir facia yaşandı. Yalnız yaşayan görme engelli M.S.'den (50) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede M.S.’nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından M.S.’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

