Düzce’deki okul kuralları skandalı sonrası Başkent’te de tepki çeken adım: Ortaokulda karma eğitime son!

CHP’li Murat Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Düzce’de bir okulda yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için yayımlanan kurallar listesinde kız ve erkek öğrencilerin serviste, kantinde ve günlük davranışlarında ayrı tutulmasını öngören maddelerin paylaşıldığını anımsatan Emir, benzer bir durumun Ankara Çankaya’daki Dikmen Nevzat Ayaz Kız Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu’nda da yaşandığını aktardı.

Ortaokulun sadece “kız ortaokulu” olarak değiştirildiğini belirten Emir, “Bizim Milli Eğitim temel kanunumuzun 15. maddesi son derece açık. Karma eğitim esastır ancak mecburiyetler varsa nadiren yapılabilir. Milli Eğitim Bakanına soruyoruz: Çankaya’da, Ankara’nın orta yerinde 10 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını ayırmak için hangi mecburiyet vardı? Siz milli eğitimi tarikatlara, cemaatlere peşkeş çekmekle yetinmediniz onların kafasını milli eğitimin içine soktunuz. Ama bilin ki Mustafa Kemal’in kurduğu bu laik cumhuriyette sizin karma eğitimi yok etmenize izin vermeyeceğiz. Sizin Milli Eğitim Bakanı olmanız bu ülke için utanç vericidir” ifadelerini kullandı.

GAZZE DİLEKÇESİ HAZIR

CHP’nin Gazze gündemiyle Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmak için ne zaman başvuracağı sorulan Emir “Cumhur İttifakı dışındaki neredeyse bütün partilerin böyle bir genel görüşme yapılmasına olumlu baktığını ve katkı vereceklerini öğrendik. Bizim başvuru dilekçemiz hazır ve hep birlikte vermeyi de önemsiyoruz. Meclis Başkanımızla da bir temasımız oldu. Kendisi değerlendireceğini söyledi. En doğru zamanda ama ivedilikle Meclis toplanmalıdır” dedi.

'SAVCI HAREKETE GEÇMEK ZORUNDA'

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasına da değinen Emir “İnan Güney geldiğinde AKP’nin yaptığı bütün usulsüzlükleri ve Beyoğlu Belediyesinin peşkeş çekilen kaynaklarını tek tek dosyasına koydu. Beklenen oldu, savcılar gelip dosyaya el koydular. Şu anda AKP’li belediye döneminde yapılan bütün usulsüzlükler belgeli bir şekilde savcılıkta. Savcılara şu görev düşüyor; o dosya artık suç duyurusu niteliğindedir onu okuyan savcı harekete geçmek zorundadır” çağrısını yaptı.