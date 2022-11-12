Düzce Depremi ne zaman oldu? Düzce Depremi'nde kaç kişi hayatını kaybetti?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:19

Düzce Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. KAF'ın kuzey kolunu oluşturan fayların en doğusunda bulunan segmenti üzerinde gerçekleşen deprem, Türkiye'de yakın tarihteki etkisi olduça büyük depremler arasında. İşte Düzce Depremi'yle ilgili ayrıntılar...

DÜZCE DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Deprem, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18:57'de, 7.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Merkez üssü Düzce olan deprem 30 saniye sürdü.

DÜZCE DEPREMİ'NDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.

DÜZCE DEPREMİ NASIL OLDU?

12 Kasım 1999 Düzce Depremi, Düzce fayının hareketi sonucu oluşmuştur. 73 km. uzunluğunda olan bu fayın 30 km.lik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depreminde kırılmış bulunuyordu. 12 Kasım 1999 depremi ise fayın 43 km. uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucunda oluşmuştur. En fazla can kaybı ve yapısal hasar, deprem kırığı üzerinde bulunan yerleşmeler ile Düzce kentinde meydana gelmiştir. Gölyaka-Kaynaşlı hattındaki yapı hasarlarının çoğunluğu, deprem fayının parçalaması sonucunda, Düzce kentindeki hasar ise zayıf zemin özelliklerine bağlı olarak gerçekleşmiştir. Ulaşım alt yapısında da deprem kırığına ve heyelanlara bağlı olarak çeşitli deformazyonlar gelişmiştir. Bölgede geniş bir alanda yapılan ölçümler, suların ekoloji, direkt temas olmadığına göstermektedir. CH4 gazının devamlılığı bulunmamaktadır ve konsantrasyonu giderek düşmektedir.