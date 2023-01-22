Boş arazide şüpheli variller bulundu: AFAD ekipleri incelemeye aldı

Konya'da boş araziye bırakılan plastik tank içinde kimyasal maddeyi inceleyen AFAD ekipleri, kimyasal maddelerin sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünü olduğunu belirledi.

İHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 17:23
Boş arazide şüpheli variller bulundu: AFAD ekipleri incelemeye aldı
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Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezine merkez Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi yakınlarındaki boş arazide çok sayıda atık kimyasal maddelerin bulunduğu varil olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından 74 adet 1 tonluk varillerdeki kimyasal maddelerin sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünü olduğunu belirlendi. 

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ''Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi yakınlarındaki kırsal alana 74 adet 1 tonluk IBC tanklarında çeşitli kimyasal maddeler bırakıldığı bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine sevk edilen AFAD ekibimizin yaptığı ön ölçümlerde sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri tespit edilmiştir. Kimyasalların bertaraf edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmiştir" denildi. 



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