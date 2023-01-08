Mahallede yayılan 'kötü koku' ihbarı AFAD'ı harekete geçirdi

Yayınlanma: 08.01.2023 - 07:07

Güncelleme: 08.01.2023 - 07:07

Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi’nde farklı noktalardan kötü koku yayıldığını söyleyen mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri mahalle genelinde ölçüm yaptı.

ÖNLEM ALINDI

Bu sırada polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda önlem aldı.

Farklı noktalarda yapılan ölçümlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.