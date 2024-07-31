Düzce'de 1,5 metreden düşen bebek ağır yaralandı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 17:44

Güncelleme: 31.07.2024 - 17:45

Nusrettin Mahallesi’nde Burak Sokak üzerinde bulunan apartmanda 1,5 metre yükseklikten düşen Irak uyruklu 18 aylık M.A.O. ağır yaralandı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.