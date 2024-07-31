Düzce'de 1,5 metreden düşen bebek ağır yaralandı

Düzce’nin Nusrettin Mahallesinde 1,5 metre yükseklikten düşen 18 aylık bebek ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 17:44
Düzce'de 1,5 metreden düşen bebek ağır yaralandı
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Nusrettin Mahallesi’nde Burak Sokak üzerinde bulunan apartmanda 1,5 metre yükseklikten düşen Irak uyruklu 18 aylık M.A.O. ağır yaralandı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.


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