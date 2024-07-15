Düzce’de feci kaza… Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce’de kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 19:14
Düzce’de feci kaza… Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Erdal Y. idaresindeki 34 DJ 4091 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan Filiz Yetkin hayatını kaybetti, sürücü Erdal Y. ve Yolcu Yeter K. yaralandı.

Kaza sebebi ile otoyol 2 şeritten verilirken, nöbetçi savcının incelemesinin ardından ceset morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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