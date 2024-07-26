AKP'li Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den sokak hayvanları çıkışı: Uygulanabilir değil

Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:20

Güncelleme: 26.07.2024 - 09:20

AKP'li Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sokak hayvanları ile ilgili düzenlenen yasaya dair "Bu yasa uygulanabilir değil. Milyonlarca hayvanı barınaklara sığdıramazsınız'' ifadelerini kullandı.

Özlü yaptığı açıklamada ''Kimseye zararı olmayan, sevimli bir hayvanı neden barınakta tutalım? Bunun bir mantığı var mı?" açıklamasında bulundu.