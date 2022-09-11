Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

11 Eylül 2022 Pazar, 18:49

Batuhan Beşer (20) idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisinde devrilerek bariyerlere çarptı.



Motosikletteki Ömür Gedik (18) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Batuhan Beşer de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

