Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.
Batuhan Beşer (20) idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, D-655
Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisinde devrilerek
bariyerlere çarptı.
Motosikletteki Ömür Gedik (18) kaza yerinde yaşamını yitirdi.
112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma
ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Batuhan Beşer de yapılan müdahaleye
rağmen kurtarılamadı.
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