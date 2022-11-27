Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkıldı

Gölyaka ilçesinde depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi yıkıldı.

AA
27 Kasım 2022 Pazar, 10:21
Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkıldı
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İl Özel İdaresi ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin 24 Kasım'da yıkım kararı almasının ardından yıkım çalışması başladı.

Çevrede güvenlik önlemi alınmasından sonra ilk olarak kubbenin yıkımını gerçekleştiren ekipler, bugün itibarıyla caminin tamamını yıktı.

İş makinelerinin bölgede temizlik çalışması sürerken mahalledeki diğer ağır hasarlı binaların da yıkımı yapılacak.


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