Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkıldı
Gölyaka ilçesinde depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi yıkıldı.
İl Özel İdaresi ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin 24 Kasım'da yıkım kararı almasının ardından yıkım çalışması başladı.
Çevrede güvenlik önlemi alınmasından sonra ilk olarak kubbenin yıkımını gerçekleştiren ekipler, bugün itibarıyla caminin tamamını yıktı.
İş makinelerinin bölgede temizlik çalışması sürerken mahalledeki diğer ağır hasarlı binaların da yıkımı yapılacak.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evinden kovuyorlardır bunu'
- Düzce'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
- 'Sahte doktor' ifadesinde her şeyi anlattı
- Bu kartı kullananlar dikkat! Yarın işleme kapanacak
- 'Hani mahkemelere emir verilemiyordu!'
- Erdoğan'dan ekonomiye dair iddialı sözler
- Armağan Çağlayan'dan duygulandıran açıklama
- AKP'ye destek mum gibi eriyor
- Kılıçdaroğlu çifti mutfaktan seslendi
- HDP'den 'Mansur Yavaş' resti