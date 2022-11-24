Düzce’de depremin ikinci günü: “Çocuk içeride yatıyor, üşüyor… Sadece battaniye bekliyoruz"

24 Kasım 2022 Perşembe, 17:43

Düzce’de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ikinci gününde kentin birçok bölgesinde çadırlar kuruldu.

AFAD, Kızılay gibi kuruluşlar Düzceli yurttaşların yemek, içecek, battaniye gibi ihtiyaçlarını sağlıyor. Dün gece Düzceli yurttaşların bazıları çadırlarda kalacak yer bulurken bazıları geceyi sokakta geçirdiklerini söylüyor. Deprem mağdurları, AFAD’dan gelecek hasar tespiti kararlarını kaygılı bir şekilde beklemeye devam ediyor.

Düzce millet bahçesinde dün gece kurulan çadır kentte deprem mağdurlarıyla konuştuk. Dün geceyi sokakta geçirdiğini ve evlerinde hasar olduğunu söyleyen yurttaş, “Çok şükür hayatımızı kurtardık” dedi, çadırı göstererek, “Yatak yok bir şey yok” diye sitem etti.

Başka bir çadırın önüne gittiğimizde karşılaştığımız yurttaş dün gece uyumadıklarını, endişelendiklerini belirterek şunları söyledi:

“ÇOCUK İÇERİDE YATIYOR, ÜŞÜYOR…SADECE BATTANİYE BEKLİYORUZ”

Gece soğuk geçti çok soğuktu. Çadırlar güzel de sular herhalde çekmeye başladı. İnşallah yağmur durur. Elektrik, ışık, ısıtma yok nasıl olsun ki? Biz 14 kişiyiz 6 tane battaniye aldık. Bak şu anda çocuk içeride yatıyor üşüyor. 3 yaşında. Dün gece uyuyamadık, hadi biz büyüğüz bir şey olmaz bize de çocuk şimdi öksürecek uyandığı zaman. Sızdırmaya başladı. Bugüne de uyarı geldi bize fırtına geliyormuş, Allah koruyacak biz artık bir şey yapamayız. Eve gidemeyiz nasıl gideceğiz? Biz buradayız, uçarsa da hepimiz uçarız. Yapacak bir şeyimiz yok. İçeriye bakın hiçbir şey yok. Eşya da yok. Sadece battaniye, bekliyoruz.

Çadırlara verilen battaniye sayısını azlığından ve ısıtıcı yokluğundan şikâyet eden yurttaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“BATTANİYEYİ NE ZAMAN, GÜNEŞ AÇINCA MI VERECEKSİNİZ?”

Bekliyoruz belki battaniye getirirler, belki ısıtıcı getirirler. Battaniye vereceğiz dediler, akşamdan beri üç defa söylüyorum, ‘Vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz…’ Tamam verin de çocuk için verin. Verdikleri battaniye baksanıza kâğıt, kâğıt gibi battaniye onu üstüne sarsan ne olur sarmasan ne olur? Yine sordum, ‘Battaniye sıkıntımız var, vereceğiz’ diyorlar. Ne zaman güneş açınca mı vereceksiniz? Bu sabah ‘Ekmek getirecekler’ dendi. Saat kaç oldu en son biz gittik simit aldık. Bir şey söylüyorsanız yapın. Yapmayacaksanız bizi de kandırmayın boşuna. Yine de şükür diyorum.

Millet bahçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi önünde bugün kısmi bir kargaşa yaşandı. Dün gece kendilerine kalacak yer bulamayan yurttaşlar merkezin yetkilileriyle görüşerek kalacak yer talep ettiler.

“BEN BETONARMEDE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMIŞIM TEKRAR BENİ BETONUN İÇİN SOKUYOR”

Başka bir yurttaş da dün geceyi sokakta geçirdiklerini belirterek; “Bir barınma talebinde bulunduk. Mahallemizde 18 daireli bir blokun önündeyiz. Gidecek yerimiz yok. Bizi Arsal’da KYK yurduna gönderiyor, KYK yurdu dediği de o da betonarme, ben betonarmede böyle bir şey yaşamışım tekrar beni betonun içine sokuyor. Ben bunu istemiyorum” diye konuştu.

Yurttaş, sözlerine şöyle devam etti:

“YAĞMURDAN, SOĞUKTAN KORUNABİLECEĞİM BİR BEZ İSTİYORUM”